Chhattisgarh Politics: संसद का सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में परिसीमन बिल पेश किए जाने की चर्चाओं के बीच छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है। इसी बीच पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने परिसीमन की प्रक्रिया और भाजपा की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि परिसीमन मौजूदा जनगणना और सीटों के आधार पर होना चाहिए। भगत के मुताबिक, भाजपा की निगाहें कहीं और हैं और निशाना कहीं और। उन्होंने महिला आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी।