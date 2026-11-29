Raipur News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र के रामसागरपारा स्थित विश्वकर्मा चौक में वाहन पार्किंग को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। सड़क किनारे ऑटो खड़ा करने की बात पर शुरू हुई कहासुनी कथित तौर पर मारपीट में बदल गई। आरोप है कि मोहल्ले के चार लोगों ने एक युवक, उसके भाई और मामा के साथ हाथ-मुक्के, डंडे और कड़े से मारपीट की। घटना में तीनों घायल हो गए। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।