Raipur News: पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप(photo-AI)
Raipur News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र के रामसागरपारा स्थित विश्वकर्मा चौक में वाहन पार्किंग को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। सड़क किनारे ऑटो खड़ा करने की बात पर शुरू हुई कहासुनी कथित तौर पर मारपीट में बदल गई। आरोप है कि मोहल्ले के चार लोगों ने एक युवक, उसके भाई और मामा के साथ हाथ-मुक्के, डंडे और कड़े से मारपीट की। घटना में तीनों घायल हो गए। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, वह रामसागरपारा के विश्वकर्मा चौक का निवासी है और फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करता है। घटना 27 नवंबर 2026 की रात करीब 10:45 बजे की बताई गई है। उस समय युवक अपने घर के सामने मौजूद था। इसी दौरान उसके पिता मनोज कुमार इनोवा कार लेकर पहुंचे और सड़क किनारे वाहन खड़ा करने लगे।
पीड़ित का आरोप है कि जिस जगह उनका परिवार नियमित रूप से कार खड़ा करता है, वहां मोहल्ले के खिलावन निषाद ने किसी दूसरे व्यक्ति का ऑटो खड़ा कर दिया था। इस पर उसके पिता ने ऑटो हटाने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।
शिकायत में बताया गया कि ऑटो हटाने की बात पर खिलावन निषाद नाराज हो गया और युवक के पिता के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज करने लगा। पिता के साथ अभद्र व्यवहार होता देख युवक ने विरोध किया और गाली देने से मना किया।
आरोप है कि इसके बाद विवाद और बढ़ गया। खिलावन निषाद के साथ लखन निषाद, कुमार निषाद और बजरंग निषाद भी मौके पर पहुंच गए। पीड़ित का आरोप है कि चारों ने मिलकर उसके और परिवार के सदस्यों के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
पीड़ित के अनुसार, विवाद के दौरान आरोपियों ने हाथ-मुक्कों, डंडे और कड़े से हमला कर दिया। मारपीट में युवक के सिर, नाक और चेहरे पर चोटें आईं। बीच-बचाव करने पहुंचे उसके भाई अंकित निषाद और मामा कौशल निषाद को भी कथित तौर पर मारपीट का सामना करना पड़ा। शिकायत के अनुसार, अंकित निषाद के सिर, गर्दन, माथे और दाईं आंख के पास चोटें आईं, जबकि मामा कौशल निषाद के दाहिने हाथ और होंठ पर चोट लगी है।
पीड़ित ने शिकायत में चंचल सोनकर और खेमराज निषाद को घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी देते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले में शिकायत के आधार पर घटना के सभी पहलुओं की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सड़क किनारे वाहन खड़ा करने को लेकर शुरू हुआ विवाद तीन लोगों के घायल होने तक पहुंच गया।
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