CG Breaking: छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर में माओवादी संगठन को दोबारा सक्रिय करने की कथित कोशिश पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कांकेर जिले के मेंड्रा इलाके से पांच माओवादियों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों में आठ लाख रुपये का इनामी माओवादी DVCM चंदर कतलाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सभी क्षेत्र में ग्रामीणों की बैठक के जरिए माओवादी संगठन को फिर से सक्रिय करने की तैयारी में थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद कार्रवाई कर पांचों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, उनका एक साथी मंगेश फरार बताया जा रहा है।