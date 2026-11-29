रायपुर@पीलूराम साहू। Children Dental Problems: अब गोद में खेलने की उम्र में नवजात बच्चों के दांत भी सड़ने (डेंटल कैरीज) लगे है। दांत के डॉक्टरों ने इसका कारण दूध की बोतल को रातभर मुंह में रखने (नर्सिंग बोतल कैरीज) को बताया है। 10 साल पहले 10 में केवल दो बच्चों में ये केस आ रहे थे। अब इसकी संख्या बढ़कर 6 से 7 पहुंच गई है। यानी 3 से 4 गुना केस बढ़ गए हैं। अब अक्ल के दांत भी टेढ़े-मेढ़े आने लगे हैं। यही नहीं जबड़ा छोटे होने के कारण भी ऐसे दांतों की संख्या बढ़ी है।