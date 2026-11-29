पुलिस ने कोतवाली, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, सरस्वती नगर, गंज और खमतराई थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की। इनमें खमतराई से 17, गंज से 9, राजेंद्र नगर से 7, सरस्वती नगर से 6, तेलीबांधा से 3 और कोतवाली क्षेत्र से 2 लोगों को पकड़ा गया। आरोप है कि इनमें कुछ लोग सार्वजनिक स्थानों पर शराब पी रहे थे, जबकि कुछ दुकान और ठेलों की आड़ में अवैध रूप से शराब पिलाने में शामिल थे।