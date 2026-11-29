विद्यार्थियों की उपस्थिति को AI से दर्ज करने की तैयारी के बीच शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था भी पूरी तरह सुचारू नहीं हो पाई है। वीएसके एप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के दौरान कई स्कूलों में तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। कहीं लोकेशन सत्यापन की समस्या है तो कहीं सर्वर और नेटवर्क की परेशानी के कारण शिक्षकों की हाजिरी एप में दर्ज नहीं हो पा रही है। स्थिति यह है कि पूरे महीने में भी कई स्कूलों की उपस्थिति 100 प्रतिशत दर्ज नहीं हो पा रही है। ऐसे में विद्यार्थियों की हाजिरी के लिए AI आधारित नई व्यवस्था लागू करने से पहले तकनीकी समस्याओं को दूर करना भी महत्वपूर्ण होगा।