बेरोजगार युवाओं को बनाया जा रहा साइबर ठगी का मोहरा (Photo Source- Patrika File Photo)
Chhattisgarh Cyber Alert: घर बैठे आसानी से कमाई करने या बिना मेहनत हजारों रुपये पाने का ऑफर सुनने में भले ही आकर्षक लगे, लेकिन यह आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। साइबर अपराधी अब ऑनलाइन ठगी के लिए आम लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए वे युवाओं और जरूरतमंद लोगों को 10 से 20 हजार रुपये कमीशन देने का लालच देते हैं। बदले में उनसे बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक या बैंक से जुड़ा मोबाइल सिम मांगते हैं।
छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को देखते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने लोगों को सतर्क किया है। पुलिस ने 'गुड मॉर्निंग रायपुर' अभियान के तहत चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने देना भारी पड़ सकता है। ऐसे खातों का इस्तेमाल देशभर में ऑनलाइन ठगी से जुटाई गई रकम को इधर-उधर करने के लिए किया जाता है। जांच के दौरान बैंक खाते के असली मालिक तक पुलिस पहुंचती है और उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
साइबर अपराधी आमतौर पर ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं, जिन्हें पैसों की जरूरत होती है या जो घर बैठे कमाई करना चाहते हैं। ठग उन्हें पार्ट टाइम जॉब, आसान कमाई या बिना किसी मेहनत के कमीशन मिलने का ऑफर देते हैं। शुरुआत में उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि बैंक खाते का इस्तेमाल केवल सामान्य लेन-देन के लिए होगा। इसके बदले एक निश्चित रकम कमीशन के तौर पर दी जाएगी। कई बार 10 से 20 हजार रुपये तक देने का लालच दिया जाता है। लालच में आकर कुछ लोग अपना बैंक खाता, पासबुक, डेबिट कार्ड, ओटीपी या बैंक से जुड़ा मोबाइल नंबर और सिम कार्ड दूसरे व्यक्ति को सौंप देते हैं। यहीं से वे अनजाने में साइबर अपराधियों के नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं।
साइबर अपराध की दुनिया में ऐसे बैंक खातों को 'म्यूल अकाउंट' कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल ठगी से हासिल रकम को प्राप्त करने और आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी होती है और उसके खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। ठगी की यह रकम सीधे अपराधी के खाते में न जाकर किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पहुंचाई जाती है।
इसके बाद रकम को कई अन्य खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है या नकदी के रूप में निकाल लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में खाता उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति साइबर अपराधियों के लिए एक माध्यम बन जाता है। कई मामलों में खाताधारक को यह तक पता नहीं होता कि उसके खाते में आने वाली रकम किसी ऑनलाइन ठगी से जुड़ी है।
रायपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम के लेन-देन में होने पर खाताधारक की भूमिका भी जांच के दायरे में आती है। बैंक रिकॉर्ड में खाता उसी व्यक्ति के नाम पर दर्ज होता है, इसलिए लेन-देन की जांच करते हुए पुलिस सबसे पहले खाते के मालिक तक पहुंच सकती है। ऐसे में केवल यह कह देना कि खाता किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए दिया था, कानूनी जिम्मेदारी से बचने का आधार नहीं बनता। मामले के तथ्यों और जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर खाताधारक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए कुछ हजार रुपये के कमीशन के लिए अपनी बैंकिंग जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को देना बड़ा जोखिम साबित हो सकता है।
रायपुर पुलिस ने लोगों को बैंकिंग सुरक्षा से जुड़ी कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है।
पुलिस ने अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी हो जाती है या उसे अपने बैंक खाते के गलत इस्तेमाल का संदेह है, तो तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आपात स्थिति में 112 पर संपर्क करने या नजदीकी थाने में लिखित शिकायत देने की सलाह दी गई है।
समय रहते शिकायत करने से संबंधित बैंक खाते को फ्रीज कराने और ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोकने में मदद मिल सकती है। पुलिस का संदेश साफ है कि कुछ हजार रुपये के कमीशन के लिए अपनी बैंकिंग पहचान और खाते का नियंत्रण किसी दूसरे व्यक्ति को न दें। आसान कमाई का ऐसा लालच आपको साइबर अपराधियों का मददगार बना सकता है और कानूनी परेशानी में डाल सकता है।