साइबर अपराधी आमतौर पर ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं, जिन्हें पैसों की जरूरत होती है या जो घर बैठे कमाई करना चाहते हैं। ठग उन्हें पार्ट टाइम जॉब, आसान कमाई या बिना किसी मेहनत के कमीशन मिलने का ऑफर देते हैं। शुरुआत में उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि बैंक खाते का इस्तेमाल केवल सामान्य लेन-देन के लिए होगा। इसके बदले एक निश्चित रकम कमीशन के तौर पर दी जाएगी। कई बार 10 से 20 हजार रुपये तक देने का लालच दिया जाता है। लालच में आकर कुछ लोग अपना बैंक खाता, पासबुक, डेबिट कार्ड, ओटीपी या बैंक से जुड़ा मोबाइल नंबर और सिम कार्ड दूसरे व्यक्ति को सौंप देते हैं। यहीं से वे अनजाने में साइबर अपराधियों के नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं।