रायपुर@ताबीर हुसैन। Ravi Bhavan Mobile Market: राजधानी का रवि भवन अब सिर्फ रायपुर या छत्तीसगढ़ के ग्राहकों की जरूरत पूरी करने वाला बाजार नहीं रह गया है। यह छत्तीसगढ़ के साथ मध्यप्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र के कई शहरों के लिए भी मोबाइल कारोबार का बड़ा केंद्र बन चुका है। यहां मोबाइल की बिक्री से लेकर रिपेयरिंग, एक्सेसरीज और सेकंड हैंड फोन तक की सुविधा एक ही जगह मिलती है। करीब 350 दुकानों वाले इस परिसर में 280 दुकानें सीधे मोबाइल कारोबार से जुड़ी हैं।