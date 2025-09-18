CG News: डीकेएस में न्यूरोलॉजिस्ट समेत इन पदों के लिए इंटरव्यू आज, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?

CG News: बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, गेस्ट्रो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी व पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में एक-एक पद खाली है। डीकेएस के संविदा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को हर माह डेढ़ से तीन लाख रुपए वेतन दिया जा रहा है। हालांकि नियमित डॉक्टरों का वेतन इससे कम है। वे अलग कैडर बनाने व वेतन बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन शासन इस ओर गंभीर नहीं है।