CG News: डीकेएस में न्यूरोलॉजिस्ट समेत इन पदों के लिए इंटरव्यू आज, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?

CG News: डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट समेत डॉक्टरों के 23 खाली पदों को भरने के लिए 18 सितंबर को वॉक इन इंटरव्यू होगा। अस्पताल के इकलौते न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. अभिजीत कोहट ने इस्तीफा दे दिया था। उनका नोटिस पीरियड 28 सितंबर को खत्म होगा। उनके जाने के पहले अस्पताल प्रबंधन न्यूरोलॉजिस्ट का पद भरना चाहता है। ताकि मरीजों का इलाज प्रभावित न हो।
देखने वाली बात होगी कि इंटरव्यू में न्यूरोलॉजिस्ट शामिल होते हैं या नहीं। अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग में एक एसोसिएट प्रोफेसर, न्यूरोलॉजी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। इसी तरह गेस्ट्रो सर्जरी में एक व निश्चेतना विभाग में 14 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। सीनियर रेसीडेंट के 8 पद खाली है।
CG News: बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, गेस्ट्रो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी व पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में एक-एक पद खाली है। डीकेएस के संविदा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को हर माह डेढ़ से तीन लाख रुपए वेतन दिया जा रहा है। हालांकि नियमित डॉक्टरों का वेतन इससे कम है। वे अलग कैडर बनाने व वेतन बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन शासन इस ओर गंभीर नहीं है।