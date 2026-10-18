CJP पर संत राजीव लोचन दास की तीखी टिप्पणी, कॉकरोच बताकर दिया विवादित बयान

राजीव लोचन दास ने CJP के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत नेपाल या भूटान नहीं है और यहां की जनता सब जानती है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना कॉकरोच से की और कहा कि वे खुले आसमान के नीचे नहीं रह सकते, बल्कि गंदगी में ही जीवित रहते हैं। अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस बार रावण दहन के साथ इन कॉकरोच का भी दहन कर देना चाहिए। उनका यह बयान विवादित माना जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रदर्शनकारियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।