CJP पर संत राजीव लोचन दास की तीखी टिप्पणी, कॉकरोच बताकर दिया विवादित बयान

CJP पर राजीव लोचन दास का विवादित बयान (Photo Source- Patrika)
Rajiv Lochan Das: छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त राजीव लोचन दास जी महाराज अपने एक विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। छतरपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को ‘कॉकरोच’ बताते हुए कहा कि इस बार रावण दहन के साथ इनका भी दहन कर देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।
छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव लोचन दास संकट मोचन मंदिर के महंत भी हैं। छतरपुर में उनके प्रथम नगर आगमन के दौरान स्थानीय लोगों और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने CJP के प्रदर्शन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की।
राजीव लोचन दास ने CJP के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत नेपाल या भूटान नहीं है और यहां की जनता सब जानती है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना कॉकरोच से की और कहा कि वे खुले आसमान के नीचे नहीं रह सकते, बल्कि गंदगी में ही जीवित रहते हैं। अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस बार रावण दहन के साथ इन कॉकरोच का भी दहन कर देना चाहिए। उनका यह बयान विवादित माना जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रदर्शनकारियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।
राजीव लोचन दास छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष हैं और उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में दूसरे राज्य में दिए गए उनके बयान को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। हालांकि, यह बयान उन्होंने छतरपुर में अपने आगमन के दौरान मीडिया से बातचीत में दिया। उनकी टिप्पणी के बाद CJP के प्रदर्शन और उस पर की गई प्रतिक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस बयान पर CJP की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
राजीव लोचन दास रविवार को पहली बार छतरपुर पहुंचे थे। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के संचालक राजेंद्र अग्रवाल सहित स्थानीय नागरिकों ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने CJP के प्रदर्शन को लेकर कड़ी टिप्पणी की। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष के इस बयान ने स्थानीय आगमन के कार्यक्रम को भी चर्चा का विषय बना दिया है। अब इस बयान पर आगे क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर नजर रहेगी।
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