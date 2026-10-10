10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Sugarcane Price Hike: पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में गन्ने का सबसे ज्यादा भाव, सरकार ने 70 रुपए बढ़ाई कीमत

Sugarcane Price Per Quintal: छत्तीसगढ़ में गन्ना किसानों के लिए राहत की खबर है। विष्णु देव साय सरकार ने गन्ने की सरकारी खरीदी दर 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है।
3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 10, 2026

Sugarcane Price Hike

छत्तीसगढ़ में गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा (Photo Source- AI Generate)

Sugarcane Price Hike: छत्तीसगढ़ में गन्ना उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने शक्कर कारखानों में गन्ने की खरीदी का भाव बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को अब हर क्विंटल गन्ने पर पहले के मुकाबले 70 रुपये अधिक मिलेंगे। अब तक गन्ने की खरीदी 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही थी।

सरकार के इस फैसले से गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने का भुगतान भी बढ़ी हुई दर के अनुसार किया जाएगा। इससे उन किसानों को भी फायदा मिलेगा, जिन्होंने इस पेराई सत्र में शक्कर कारखानों को अपना गन्ना बेचा है।

गन्ने की कीमत में 70 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी

राज्य सरकार ने गन्ने की खरीदी दर 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। इस फैसले से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। गन्ने की खेती में बीज, खाद, सिंचाई, मजदूरी और परिवहन पर खर्च होता है। ऐसे में खरीदी दर में बढ़ोतरी से किसानों को अपनी लागत की भरपाई करने और खेती से होने वाली आय को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल की मांगों और आंदोलन के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। किसान संघ लंबे समय से गन्ना उत्पादकों को बेहतर कीमत देने की मांग उठा रहा था।

पेराई सत्र 2025-26 के भुगतान पर भी मिलेगा लाभ

सरकार के निर्णय की एक अहम बात यह है कि पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने का भुगतान भी नई दर के अनुसार किया जाएगा। यानी इस सत्र में पहले ही गन्ना बेच चुके किसानों को भी बढ़ी हुई कीमत का लाभ मिलेगा। इस फैसले से गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, किसानों को बढ़ी हुई दर के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया और राशि से संबंधित जानकारी संबंधित शक्कर कारखानों से मिल सकेगी।

पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गन्ना भाव

गन्ने की खरीदी दर के मामले में छत्तीसगढ़ अब देश के प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में गन्ने का भाव 485 रुपये प्रति क्विंटल है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की गई है। अन्य राज्यों में हरियाणा में 415 रुपये, उत्तराखंड में 405 रुपये और उत्तर प्रदेश में 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर बताई गई है। वहीं, मध्य प्रदेश में गन्ने का भाव लगभग 350 रुपये प्रति क्विंटल है। इन दरों के आधार पर छत्तीसगढ़ में गन्ना उत्पादकों को कई राज्यों के मुकाबले बेहतर कीमत मिलेगी। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में घोषित दरों और भुगतान की शर्तों में अंतर हो सकता है।

खेती को लाभकारी बनाना सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि किसानों की खुशहाली ही समृद्ध छत्तीसगढ़ का आधार है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर प्रतिफल मिले, खेती लाभकारी बने और किसान परिवार आर्थिक रूप से लगातार मजबूत हों। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

गन्ने की खरीदी दर बढ़ाने का फैसला भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इस संबंध में भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल में संगठन मंत्री मनीष शर्मा, महामंत्री नवीन शेष सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और सदस्य शामिल थे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे।

किसान संघ ने सरकार के फैसले का किया स्वागत

भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष माधो सिंह ठाकुर ने गन्ना किसानों के हित में लिए गए निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार के प्रति आभार जताया। किसान संघ का कहना है कि गन्ने की खरीदी दर में बढ़ोतरी से उत्पादकों को राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, किसान संघ ने धान किसानों के बकाया बोनस का मुद्दा भी मुख्यमंत्री के सामने उठाया है। प्रदेश अध्यक्ष माधो सिंह ठाकुर के अनुसार, धान किसानों का लगभग 1700 करोड़ रुपये का बोनस बकाया है। उन्होंने इस राशि के संबंध में जल्द और सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। गन्ना खरीदी दर में बढ़ोतरी के बाद अब किसानों की नजर धान बोनस से जुड़े फैसले पर भी रहेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2026 01:05 pm

Published on:

10 Oct 2026 12:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Sugarcane Price Hike: पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में गन्ने का सबसे ज्यादा भाव, सरकार ने 70 रुपए बढ़ाई कीमत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Nursing Colleges Recognition: विवि ने रोका एफिलिएशन, नर्सिंग काउंसिल ने फिर भी 79 नर्सिंग व जीएनएम कॉलेजों को दी मान्यता, उठे सवाल

Admission
रायपुर

Raipur News: मॉल का अवैध कट बंद, फिर भी जाम, 100 करोड़ के प्रस्ताव के बाद भी सर्विस रोड बदहाल

Ring Road Encroachment
रायपुर

रायपुर में 11 सरकारी स्कूल निजी भवनों में, विधायक का पत्र भी बेअसर, 2 साल बाद भी नहीं टूटा जर्जर भवन

School Building Demolition
रायपुर

नई व्यवस्था: अब गांवों में 15 दिन में मिलेगा विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, पंचायत सचिव की तय हुई जिम्मेदारी

Marriage Registration Process
रायपुर

मौसम का यू-टर्न: दिन-रात के तापमान में 11 डिग्री का अंतर, छत्तीसगढ़ में सर्दी-जुकाम और वायरल के मरीज 25% बढ़े

Chhattisgarh Weather
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.