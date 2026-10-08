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Raipur: छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धियों से भरा रहा सिंगापुर दौरा

Chhattisgarh: सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि 43600 करोड़ की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबद्धताएं, कौशल विकास समझौता और वैश्विक साझेदारियां हुईं...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 08, 2026

Raipur

Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर की सफल यात्रा के बाद 7 अक्टूबर को राजधानी रायपुर लौटा। तीन दिवसीय इस दौरे में प्रदेश को 43600 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुईं। किसी एक विदेश यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ को मिले यह अब तक के सबसे बड़े निवेश प्रतिबद्धताओं में शामिल हैं।

भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा प्रथम सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम-2026 में भागीदारी के लिए छत्तीसगढ़ और हरियाणा का चयन किया गया था। सिंगापुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ ने 41750 करोड़ के एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस के निवेश प्रस्ताव के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में आईटीई एजुकेशन सर्विस सिंगापुर के साथ महत्वपूर्ण एमओयू किया। वहीं गार्डन्स बाय द बे और मंडई वाइल्ड लाइफ ग्रुप जैसी विश्वस्तरीय संस्थाओं के साथ हरित विकास, पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

सिंगापुर की एनर्जी कैपिटल ग्लोबल (ECG) ने छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट क्षमता का एआईरेडी डेटा सेंटर कैंपस विकसित करने के लिए 41750 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। यह परियोजना प्रदेश को देश की उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ी पहल साबित हो सकती है।

इसी प्रकार सनस्ट्रीम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को सोलर क्षेत्र के साथ साथ 300 मेगावाट की संबंधित बैटरी स्टोरेज और कंपोनेंट्स के लिए 1500 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव भी प्रस्ताव हुआ। वहीं 22 देशों में कार्यरत वैश्विक एग्रीबिजनेस समूह वैलेंसी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को 350 करोड़ के एकीकृत एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रण दिया गया। इससे प्रदेश में कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन मजबूत होने के साथ किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के नए अवसर बनेंगे।

सीएम विष्णु देव साय ने सिंगापुर यात्रा को छत्तीसगढ़ की वैश्विक निवेश यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ वैश्विक निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। हम निवेश प्रस्तावों के साथ नई साझेदारियां और आगे बढ़ने का स्पष्ट रोडमैप लेकर लौटे हैं। अब हमारी सरकार प्रत्येक निवेशक के साथ निरंतर और गंभीरता से फॉलोअप करेगी, ताकि इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके। हमारा लक्ष्य है कि इन निवेशों से प्रदेश के युवाओं के लिए नए करियर और रोजगार के अवसर बनें तथा हमारे उद्यमियों और स्थानीय उद्योगों के लिए विकास के नए द्वार खुलें।

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Updated on:

08 Oct 2026 02:14 am

Published on:

08 Oct 2026 02:14 am

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