Collectors Conference 2025: 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश

Collectors Conference 2025: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सभी जिलों की प्रशासनिक तैयारियों, आगामी धान खरीदी व्यवस्था और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसानों के हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वर्ष धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर से प्रारंभ होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक किसान को समय पर समर्थन मूल्य पर धान बेचने की सुविधा सुनिश्चित की जाए।