Chhattisgarh News: सड़कों पर दौड़ रहे ई-रिक्शा, कैमरे नहीं पकड़ पा रहे नंबर प्लेट, जानें वजह

यातायात पुलिस के मुताबिक, ई-रिक्शा की नंबर प्लेट सामान्य वाहनों की तुलना में नीचे लगी होती है और उसका आकार भी छोटा होता है। ऐसे में किसी घटना या दुर्घटना के बाद नंबर प्लेट की पहचान नहीं हो पाना पुलिस के सामने चुनौती बना हुआ है। अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों की नंबर प्लेट पर बड़े अक्षरों में नंबर लिखे होते हैं, जबकि ई-रिक्शा की नंबर प्लेट सामने की ओर काफी नीचे लगी होने और अक्षरों का आकार छोटा होने के कारण कैमरों में रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है।