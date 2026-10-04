Raipur News: फ्रेशर्स पार्टी में जेन -Z को सीख, बोले – समय आपके हाथ में है…

डिप्टी रजिस्ट्रार सनत कुमार वर्मा ने विद्यार्थियों को लक्ष्य के साथ अच्छे व्यवहार, संस्कार और जीवन मूल्यों को महत्व देने की सीख दी। उन्होंने कहा कि सफलता केवल लक्ष्य हासिल करने से नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार और उसके मूल्यों से भी पहचानी जाती है। संघर्ष से घबराए बिना लगातार आगे बढऩा चाहिए। उन्होंने कहा, जो समय आज आपके हाथ में है, वही आपके आने वाले कल को आकार देता है। विद्यार्थियों से समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।