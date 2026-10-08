Indian Air Force Day 2026: छत्तीसगढ़ से आसमान तक उड़ान, हर साल सिर्फ 25-30 युवा पहुंच रहे एयरफोर्स, जानें वजह

रायपुर@ताबीर हुसैन। Indian Air Force Day 2026: छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों और गांवों के युवाओं में वायुसेना में करियर बनाने की रुचि बढ़ रही है, लेकिन चयन की राह अब भी कई चुनौतियों से घिरी है। आवेदन की पात्रता, अंग्रेजी में न्यूनतम अंक, परीक्षा का बढ़ता स्तर और चयन के अलग-अलग चरणों के लिए दूसरे राज्यों की यात्रा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए बड़ी बाधा बन रही है। विशेषज्ञ आरके साहू के प्रशिक्षण अनुभव के मुताबिक, प्रदेश से हर साल अग्निवीर वायु में करीब 25 से 30 युवाओं का चयन होता है, जबकि 2025 में यह संख्या करीब 15 रही।