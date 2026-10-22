पहले दिन ही मेमू ट्रेनों को नहीं मिले यात्री! रायपुर-कुरुद और रावघाट रूट पर सिर्फ 200 ने किया सफर, रेलवे को बढ़ने की उम्मीद

रायपुर@हिमांशु शर्मा। Indian Railways: रायपुर से कुरुद और रायपुर से रावघाट के बीच शुरू हुई मेमू ट्रेन को पहले दिन यात्रियों का अपेक्षाकृत कम प्रतिसाद मिला। दोनों रूटों पर बुधवार को करीब 200 यात्रियों ने सफर किया। ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को आवागमन का नया विकल्प जरूर मिला है, लेकिन शुरुआती आंकड़े रेलवे के सामने यात्रियों की संख्या बढ़ाने की चुनौती भी पेश कर रहे हैं।