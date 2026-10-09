AIIMS रायपुर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, अमित जोगी बोले- अब तक FIR क्यों नहीं?

अमित जोगी ने पोस्ट में आरोप लगाया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने AIIMS के डायरेक्टर से मुलाकात की और पुलिस कमिश्नर से भी बात की। इसके बाद वे स्थानीय थाने पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि वहां उन्हें बताया गया कि बच्ची के माता-पिता थाने आएंगे, तभी FIR दर्ज की जाएगी। अमित जोगी ने इस कथित जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बच्ची अस्पताल में भर्ती है और उसके माता-पिता उसके पास हैं, तो पुलिस को खुद आगे बढ़कर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मामले में जीरो FIR और पॉक्सो कानून के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। हालांकि, पुलिस की ओर से FIR दर्ज होने या नहीं होने की स्थिति और पूरे घटनाक्रम पर आधिकारिक पक्ष की पुष्टि आवश्यक है।