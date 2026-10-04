Ring Road traffic: रायपुर में बढ़ा तीन रिंग रोड का ट्रैफिक, 8 माह में 461 लोगों की मौत, तेज रफ्तार बनी वजह

रायपुर में बढ़ा तीन रिंग रोड का ट्रैफिक (photo Patrika)
Raipur traffic issues: पहले रिंग शहर का बाहरी हिस्सा हुआ करता था, अब वह शहर बीचों बीच आ गई है। तीनों रिंग रोड के दोनों ओर तेजी से आबादी बढ़ी है। इसके साथ ही इन तीनों रोड पर सड़क हादसों में मौत की संख्या भी बढ़ रही है। कभी सड़क पार करते हुए लोग भारी वाहनों की चपेट में आ रहे हैं, तो कभी कोई तेज रफ्तार भारी वाहन की जद में आकर जिंदगी गंवा रहा है। रिंग रोड-1 में करीब 60 साल की बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दिया। इससे बुजुर्ग की मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। सड़क हादसे में हर तीसरी मौत शहरी इलाके में हो रही है। इसकी बड़ी वजह आबादी बढ़ने के साथ वाहनों की अधिक रफ्तार भी है।
रायपुर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जनवरी से अगस्त 2026 तक सड़क हादसों में कुल 461 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से अधिक दोपहिया सवार हैं। कुल 1598 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें 1085 लोग घायल हो चुके हैं।
रिंग रोड से लगे इलाकों में तेजी से बढ़ती आबादी
भारी वाहनों की अधिक रफ्तार
सर्विस लेन में अवैध पार्किंग
कई जगह सर्विस लेन का नहीं होना
छोटे वाहनों का सर्विस लेन छोड़कर मुख्य सड़क पर चलना
नशे की हालत में वाहन चलाना
सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग
|थाना
|सड़क दुर्घटना
|घायल
|मौत
|आमानाका
|84
|30
|20
|डीडी नगर
|55
|28
|11
|पुरानीबस्ती
|31
|28
|5
|टिकरापारा
|107
|64
|9
|राजेंद्र नगर
|42
|20
|4
|तेलीबांधा
|122
|59
|16
|थाना
|सड़क दुर्घटना
|घायल
|मौत
|आमानाका
|84
|30
|20
|कबीर नगर
|23
|13
|8
|खमतराई
|73
|35
|15
|थाना
|सड़क दुर्घटना
|घायल
|मौत
|विधानसभा
|59
|50
|30
|मंदिरहसौद
|81
|99
|36
|सिलतरा
|15
|6
|5
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