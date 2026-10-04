Ring Road traffic: रायपुर में बढ़ा तीन रिंग रोड का ट्रैफिक, 8 माह में 461 लोगों की मौत, तेज रफ्तार बनी वजह

Raipur traffic issues: पहले रिंग शहर का बाहरी हिस्सा हुआ करता था, अब वह शहर बीचों बीच आ गई है। तीनों रिंग रोड के दोनों ओर तेजी से आबादी बढ़ी है। इसके साथ ही इन तीनों रोड पर सड़क हादसों में मौत की संख्या भी बढ़ रही है। कभी सड़क पार करते हुए लोग भारी वाहनों की चपेट में आ रहे हैं, तो कभी कोई तेज रफ्तार भारी वाहन की जद में आकर जिंदगी गंवा रहा है। रिंग रोड-1 में करीब 60 साल की बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दिया। इससे बुजुर्ग की मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। सड़क हादसे में हर तीसरी मौत शहरी इलाके में हो रही है। इसकी बड़ी वजह आबादी बढ़ने के साथ वाहनों की अधिक रफ्तार भी है।