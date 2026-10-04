Vegitable Price Hike: रायपुर में सब्जियों के दाम आसमान पर, 160 रुपए किलो पंहुचा भिंडी, बिगड़ा किचन का बजट

राजधानी और प्रदेश के कई इलाकों में पिछले दिनों हुई बारिश और बाढ़ के कारण सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। खेतों और सब्जी की बाड़ियों में पानी भरने से कई जगह तैयार फसल प्रभावित हुई। वहीं लगातार बारिश के कारण नई फसल की आवक भी प्रभावित हुई है। इसका असर मंडियों में आने वाली सब्जियों की मात्रा पर पड़ा है। आवक कम होने पर बाजार में मांग के मुकाबले उपलब्धता घट जाती है, जिससे फुटकर कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यही वजह है कि कुछ सब्जियों के भाव सामान्य दिनों की तुलना में काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं।