Raipur News: दिल 15% कर रहा था पंपिंग, वॉल्व रिप्लेसमेंट कर 73 वर्षीय बुजुर्ग को दिया नया जीवन

मरीज को एक्यूट किडनी इंजरी (किडनी फेल्योर) की समस्या भी हुई और कुछ समय के लिए पेशाब का आना बंद हो गया था। मरीज की उम्र, हाल ही में हुए कार्डियक अरेस्ट, सीपीआर के बाद बेहद कम हृदय की पंपिंग क्षमता, तीनों कोरोनरी धमनियों में ब्लॉकेज तथा गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिस को देखते हुए ऑपरेशन अत्यंत जोखिमपूर्ण था। डॉ. साहू ने बताया कि मरीज की स्थिति को देखते हुए उसका कोरोनरी धमनी बायपास ग्राफ्टिंग किया गया। हृदय की बंद कोरोनरी धमनियों में वेन एवं आर्टरी कंड्यूट का उपयोग करते हुए बायपास बनाया गया। इसके बाद गंभीर रूप से संकुचित एओर्टिक वाल्व को हटाकर टाइटेनियम से निर्मित बायलीफलेट मैकेनिकल एओर्टिक वाॅल्व रिप्लेसमेंट किया गया। मरीज का इलाज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किया गया।