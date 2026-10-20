एमपी में 100 साल पुरानी अनोखी परंपरा, रावण को मारने के बाद होता है पूजन, मांगी जाती है ‘संतान प्राप्ति’ की मन्नत

Dussehra 2026: दशहरे पर देशभर में रावण दहन की परंपरा है, लेकिन मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में ब्यावरा के पास स्थित भाटखेड़ी गांव में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का दहन नहीं, बल्कि पूजन किया जाता है। करीब सौ साल से अधिक समय से चली आ रही इस अनूठी परंपरा की शुरुआत संतान प्राप्ति की मन्नत पूरी होने से जुड़ी है। यही वजह है कि यहां रावण वध की रस्म निभाने के बाद भी ग्रामीण तीनों की प्रतिमाओं के सामने शीश झुकाकर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।