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Rajgarh Accident : ढलान पर न्यूट्रल होकर पलटा मुरम से भरा ट्रैक्टर, चालक की दबने से मौत

Tractor Overturns : जिले के ब्यावरा में ढलान पर न्यूट्रल हुआ मुरम से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई है।
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राजगढ़

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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 07, 2026

Tractor Overturns

हादसे का शिकार हुआ ट्रैक्टर (फोटो सोर्स: Patrika)

ब्यावरा. कुरावर थाना क्षेत्र जामुनिया गणेश में बुधवार अल सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रॉली में मुरम भरकर ला रहे एक ग्रामीण का ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। जिसमें चालक की दबने से मौके पर ही मौत ह गई। जानकारी के अनुसार हादसा बुधवार सुबह करीब 6 बजे भोपाल-रामगंज मंडी रेल लाइन के पास ही घाटी पर हुआ है। जिसमें राम सिंह चंद्रवंशी (55) निवासी जामुनिया गणेश की मौत हुई है। ट्रैक्टर पलटने से चालक नीचे दब गया। जिससे बुरी तरह कुचला गया। घटना की सूचना मिलते है ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे। जैसे-तैसे कर ट्रैक्टर को सीधा किया और चालक को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर कुरावर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को जांच में लिया है।

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Updated on:

07 Oct 2026 03:47 pm

Published on:

07 Oct 2026 03:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / Rajgarh Accident : ढलान पर न्यूट्रल होकर पलटा मुरम से भरा ट्रैक्टर, चालक की दबने से मौत

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