Dussehra 2026: राजगढ़ में 300 साल पुरानी परंपरा, यहां रावण दहन नहीं, नाभि में तीर मारकर करते हैं अंत

Dussehra 2026: असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा देशभर में रावण दहन के साथ मनाया जाता है, लेकिन राजगढ़ जिले के किला अमरगढ़ गांव में करीब 300 साल पुरानी परंपरा आज भी अनूठे अंदाज में निभाई जाती है। यहां रावण का दहन नहीं होता, बल्कि भगवान राम उसकी नाभि में तीर मारकर उसका अंत करते हैं। तीर लगते ही प्रतिमा के भीतर रखा मटका फूटता है और नाभि से लाल रंग बाहर निकलता है। इसी के साथ रावण का अंत मानकर ग्रामीण दशहरे का पर्व मनाते हैं। यह परम्परा उसी समय से चली आ रही है।