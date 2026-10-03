‘सरपंच ने कुएं के लिए 20 हजार रुपये मांगे’…. राजगढ़ में तीन साल से शिकायत लेकर भटक रहा युवक

Rajgarh Sarpanch Bribery Complaint: सरकारी शिविर में आमतौर पर लोग हाथ में आवेदन लेकर अपनी समस्या बताने पहुंचते हैं, लेकिन मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के लखनवास में शनिवार को आयोजित हुए सेवा सेतु अभियान शिविर में एक युवक शिकायतों की माला पहनकर पहुंच गया। युवक का यह अंदाज शिविर में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। युवक का आरोप है कि वो बीते तीन साल में सरपंच की शिकायत कई जिम्मेदारों के पास कर चुका है लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है।