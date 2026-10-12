14 की उम्र में बेचा, 15 साल में बनी मां, अब राजगढ़ में पीड़िता को सता रहा एक और डर

आरुषि (परिवर्तित नाम) ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर न्याय, सुरक्षा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। युवती ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि उसकी मां ने उसे करीब 35 से 40 साल के श्याम उर्फ शांति, निवासी खीमाखेड़ी (राजगढ़) को बेच दिया था। इसके बाद उसके साथ बार-बार शारीरिक शोषण और मारपीट की गई। युवती का कहना है कि, विरोध करने पर भी उसे राहत नहीं मिली। कम उम्र में गर्भवती होने के बाद उसे 15 साल में बच्ची को जन्म देना पड़ा। अब वो झगड़े का दंश सह रही है, इन तमाम शिकायतों को लेकर वो एसपी के समक्ष पहुंची।