7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजनंदगांव

Rajnandgaon News: 200 करोड़ की सडक़ का क्वालिटी टेस्ट, अब रिपोर्ट का इंतजार, बड़ी गड़बड़ी का खुलेगा राज

Rajnandgaon road inspection: खैरागढ़-राजनांदगांव और राजनांदगांव-मानपुर सड़क की गुणवत्ता जांची गई। 10 से 15 जगहों से डामर के सैंपल लिए गए हैं। अब लैब रिपोर्ट से निर्माण की गुणवत्ता का खुलासा होगा।
2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Oct 07, 2026

Rajnandgaon News

200 करोड़ की सडक़ का क्वालिटी टेस्ट (Photo Patrika)

Rajnandgaon road inspection: करोड़ों रुपए की लागत से बन रही खैरागढ़-राजनांदगांव और राजनांदगांव से मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी तक की सडक़ अब गुणवत्ता के सवालों में घिर गई है। निर्माण में निर्धारित मापदंडों की अनदेखी और गुणवत्ता से समझौते की शिकायत के बाद राजधानी स्तर पर जांच टीम गठित की गई है। सोमवार को टीम ने खैरागढ़-राजनांदगांव मार्ग पर पहुंचकर कई स्थानों पर सडक़ की गुणवत्ता परखी और करीब 10 से 15 जगहों से डामर के सैंपल लिए।

माप के साथ डामरीकरण की गहराई भी जांची गई

जांच टीम ने केवल सडक़ की ऊपरी सतह देखने तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी। सडक़ की लंबाई और चौड़ाई की माप के साथ डामरीकरण की गहराई भी जांची गई। लिए गए सैंपलों को परीक्षण के लिए लैब भेजा गया है। अब प्रयोगशाला की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि सडक़ निर्माण में इस्तेमाल सामग्री और डामर निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप है या नहीं। सडक़ निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शासन स्तर पर जांच शुरू होने से निर्माण एजेंसी और ठेकेदारों में हलचल मची हुई है। करोड़ों रुपए की परियोजना में यदि तकनीकी मानकों से किसी तरह का समझौता पाया जाता है तो जिम्मेदारी तय होने की संभावना है।

राजनांदगांव-मानपुर मार्ग पर भी पड़ताल

इधर राजनांदगांव से मानपुर तक निर्माणाधीन सडक़ की भी जांच की गई। यहां टीम ने सडक़ की खोदाई और बेस निर्माण के काम को जांच के दायरे में लिया। यह देखा गया कि ठेकेदार की ओर से निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुरूप सडक़ की नींव तैयार की गई है या नहीं। निर्माण की प्रक्रिया में इस्तेमाल सामग्री और बेस की गुणवत्ता को लेकर भी पड़ताल की गई।

अब जाकर जागा सिस्टम

भाजपा नेता भरत वर्मा ने दोनों सडक़ों की बदहाली और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शासन स्तर पर शिकायत की थी। शिकायत में निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निर्धारित मापदंडों के पालन पर सवाल उठाए गए थे। खास बात यह है कि सत्ता पक्ष से जुड़े नेता द्वारा ही सरकार और निर्माण व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया और राजधानी स्तर से जांच टीम भेजी गई। अब सडक़ से उठाए गए सैंपलों की लैब रिपोर्ट पर सबकी नजर है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह साफ होगा कि करोड़ों की सडक़ के निर्माण में वास्तव में गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है या शिकायत महज आरोप तक सीमित है। फिलहाल जांच ने निर्माण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और रिपोर्ट आने तक जिम्मेदारों की नजरें टिकी हुई हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2026 12:20 pm

Published on:

07 Oct 2026 12:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Rajnandgaon News: 200 करोड़ की सडक़ का क्वालिटी टेस्ट, अब रिपोर्ट का इंतजार, बड़ी गड़बड़ी का खुलेगा राज

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Rajnandgaon News: गरबा में अश्लील गानों पर रोक लगाने की मांग, हिंदू जागरण मंच ने कलेक्टर को सौंपे सुझाव पत्र

Rajnandgoan News, hindu jagran manch
राजनंदगांव

Rajnandgaon News: गड़ा धन निकालने नदी किनारे कर रहे थे तंत्र क्रिया, ग्रामीणों की शिकायत पर दो गिरफ्तार

Rajnandgaon News
राजनंदगांव

SP ने बदली पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी, राजनांदगांव में 6 निरीक्षक समेत 8 का ट्रांसफर

Rajnandgaon Police Transfer
राजनंदगांव

राजनांदगांव में बड़ी सियासी हलचल के संकेत, जिला पंचायत सदस्यों के मोबाइल फोन बंद, मची खलबली

congress bjp
राजनंदगांव

पहले जाति प्रमाण पत्र का विवाद, अब अविश्वास प्रस्ताव की मांग, मोहला-मानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में!

Chhattisgarh Politics
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.