इनमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना मनकी से पेंड्री तक प्रस्तावित बायपास की है। बायपास का संरेखण तय करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रारंभिक आकलन में प्रस्तावित मार्ग से करीब 400 से 450 आवासीय मकानों के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ऐसा विकल्प तलाश रहा है, जिससे बायपास का निर्माण भी हो सके और कम से कम मकानों को हटाना पड़े। विभाग की कोशिश है कि सडक़ निर्माण के लिए कम से कम परिवारों को विस्थापन की स्थिति का सामना करना पड़े और पुनर्वास का बोझ भी कम हो।