मिली जानकारी अनुसार राजनांदगांव विकासखंड में 41 और छुरिया विकासखंड में 51 शिक्षकों को नोटिस थमाया गया है। इनमें समय पर स्कूल नहीं पहुंचने, अनुपस्थित रहने तथा स्कूल पहुंचने के बाद छुट्टी के समय ऐप में उपस्थिति दर्ज नहीं करने जैसी अनियमितताएं सामने आई हैं। छुरिया विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेढ़ा के संस्था प्रमुख बलराम कौशिक द्वारा ऐप में लॉगिन नहीं करने तथा रेंगाकठेरा के संस्था प्रमुख अतुल सिन्हा के दो दिनों तक अनुपस्थित पाए जाने पर अलग से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।