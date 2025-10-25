Patrika LogoSwitch to English

धर्म और अध्यात्म

Chhathi Maiya Aarti Mantra: छठ पूजा के पवित्र अवसर पर छठी मैया की आरती, खास मंत्र, स्तुति से प्राप्त करें आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा

Chhathi Maiya Aarti Mantra, Chhath Puja 2025: छठ पूजा भारत के सबसे पवित्र और अनुशासित पर्वों में से एक है।इस दिन व्रती अत्यंत श्रद्धा, पवित्रता और संयम के साथ पूजा-अर्चना करते हैं।

2 min read
भारत

image

MEGHA ROY

Oct 25, 2025

chhath puja 2025, chhath puja Date 2025, Chhathi Maiya Aarti,

Divine Energy of Chhath Puja|फोटो सोर्स – Patrika.com

Chhathi Maiya Aarti Mantra: छठ पूजा भारत के सबसे पवित्र और अनुशासित पर्वों में से एक है। यह पर्व सूर्य देव और उनकी बहन छठी मइया को समर्पित है। इस दिन व्रती अत्यंत श्रद्धा, पवित्रता और संयम के साथ पूजा-अर्चना करते हैं।छठी मइया की आरती, मंत्र और स्तुति से आशीर्वाद, आरोग्य, समृद्धि और दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होती है।

छठ मैया की प्राचीन आरती (Chhath 2025 ki aarti)

जय छठी मैया ऊ जे केरवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥

अमरुदवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
शरीफवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराए॥जय॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥

ऊ जे सेववा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
सभे फलवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मंडराए॥जय॥
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥

षष्ठी देवी स्तोत्र

नमो देव्यै महादेव्यै सिद्ध्यै शान्त्यै नमो नम:।
शुभायै देवसेनायै षष्ठी देव्यै नमो नम: ।।
वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नम:।
सुखदायै मोक्षदायै षष्ठी देव्यै नमो नम:।।
शक्ते: षष्ठांशरुपायै सिद्धायै च नमो नम:।
मायायै सिद्धयोगिन्यै षष्ठी देव्यै नमो नम:।।
पारायै पारदायै च षष्ठी देव्यै नमो नम:।
सारायै सारदायै च पारायै सर्व कर्मणाम।।
बालाधिष्ठात्री देव्यै च षष्ठी देव्यै नमो नम:।
कल्याणदायै कल्याण्यै फलदायै च कर्मणाम।
प्रत्यक्षायै च भक्तानां षष्ठी देव्यै नमो नम:।।
पूज्यायै स्कन्दकांतायै सर्वेषां सर्वकर्मसु।
देवरक्षणकारिण्यै षष्ठी देव्यै नमो नम:।।
शुद्ध सत्त्व स्वरुपायै वन्दितायै नृणां सदा।
हिंसा क्रोध वर्जितायै षष्ठी देव्यै नमो नम:।।
धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरि।
धर्मं देहि यशो देहि षष्ठी देव्यै नमो नम:।।
भूमिं देहि प्रजां देहि देहि विद्यां सुपूजिते।
कल्याणं च जयं देहि षष्ठी देव्यै नमो नम:।।

ध्यान मंत्र

षष्ठांशां प्रकृते: शुद्धां सुप्रतिष्ठाण्च सुव्रताम्।
सुपुत्रदां च शुभदां दयारूपां जगत्प्रसूम्।।
श्वेतचम्पकवर्णाभां रत्नभूषणभूषिताम्।
पवित्ररुपां परमां देवसेनां परां भजे।।

मंत्र

-ॐ ह्रीं षष्ठीदेव्यै स्वाहा

  • ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः।
  • ॐ सूर्याय नम:।
  • ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवांछित फलम् देहि देहि स्वाहा।।
  • ॐ ऐहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगत्पते, अनुकंपयेमां भक्त्या, गृहाणार्घय दिवाकर:।
  • ॐ ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्यः क्लीं ॐ।
  • ॐ घृणि सूर्याय नम:।
  • ॐ घृ‍णिं सूर्य्य: आदित्य:

Surya Stotram सूर्य स्तोत्र

विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः।
लोक प्रकाशकः श्री मांल्लोक चक्षुर्मुहेश्वरः॥
लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्रहा।
तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः॥
गभस्तिहस्तो ब्रह्मा च सर्वदेवनमस्कृतः।
एकविंशतिरित्येष स्तव इष्टः सदा रवेः॥

सूर्यदेव की स्तुति (Shri Surya Stuti)

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन ।।

त्रिभुवन-तिमिर-निकन्दन, भक्त-हृदय-चन्दन॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

सप्त-अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी।

दु:खहारी, सुखकारी, मानस-मल-हारी॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

सुर-मुनि-भूसुर-वन्दित, विमल विभवशाली।

अघ-दल-दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

सकल-सुकर्म-प्रसविता, सविता शुभकारी।

विश्व-विलोचन मोचन, भव-बन्धन भारी॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

कमल-समूह विकासक, नाशक त्रय तापा।

सेवत साहज हरत अति मनसिज-संतापा॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

नेत्र-व्याधि हर सुरवर, भू-पीड़ा-हारी।

वृष्टि विमोचन संतत, परहित व्रतधारी॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

सूर्यदेव करुणाकर, अब करुणा कीजै।

हर अज्ञान-मोह सब, तत्वज्ञान दीजै॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

Chhath Puja 2025 Wishes: छठी मइया की कृपा से मिटे दुख-दर्द, सूर्य देव करें आपका जीवन रोशन, ऐसे दें छठ की शुभकामनाएं
लाइफस्टाइल
Chhath Puja Wishes in hindi,Chhath Puja,Chhath Puja quotes,Chhathi Maiya blessings,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

25 Oct 2025 04:45 pm

Published on:

25 Oct 2025 03:45 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Chhathi Maiya Aarti Mantra: छठ पूजा के पवित्र अवसर पर छठी मैया की आरती, खास मंत्र, स्तुति से प्राप्त करें आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा

Patrika Site Logo

