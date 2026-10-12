Navratri : अथाह संपत्ति प्रदान कर सकती हैं ये देवी, नवरात्रि में चढ़ाएं प्रिय वस्तुएं

मां चंद्रघंटा की साधना आध्यात्मिक प्रगति के लिए सहायक मानी जाती है। इससे भक्तों को गहन आत्म शक्ति प्राप्त होती है।मां चंद्रघंटा की पूजा से यश मिलता है। वे नवग्रहों में शुक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। ज्योतिष और धर्मग्रंथों के अनुसार मां चंद्रघंटा से शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर स्थित अर्ध चंद्र का विशेष महत्व है। इससे भक्त मानसिक रूप से स्थिर होते हैं। भय और संकटों से मुक्ति और धन संपत्ति का लाभ चाहते हैं तो मां चंद्रघंटा की आस्थापूर्वक आराधना जरूर करें।