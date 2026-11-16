Samastipur: छठ घाट पर अचानक तनी पिस्टल, महिलाओं ने नहीं मानी हार; ईंट-पत्थरों से घिरी नाव, दो युवक पुलिस के हवाले

बताया जा रहा है कि नाव सवार लोग उसी जगह नाव लगाने की कोशिश कर रहे थे, जहां महिलाएं पूजा कर रही थीं। घाट पर मौजूद लोगों ने उन्हें वहां नाव नहीं लगाने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इसी दौरान पैंट-कोट पहने एक युवक ने कथित तौर पर पिस्टल निकालकर छठ व्रती महिलाओं और घाट पर मौजूद लोगों की तरफ तान दी। अचानक हथियार निकलने से वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।