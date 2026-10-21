Ashfaqulla Khan Jayanti: शाहजहांपुर का वो वीर सपूत, जिसकी काकोरी कांड की गाथा आज भी लोगों की ज़ेहन में जिंदा

अशफाक उल्ला खां के जीवन का सबसे प्रेरणादायक और खूबसूरत पहलू महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ उनकी अटूट मित्रता थी। दोनों की यह जोड़ी 'राम-रहीम' की एकता और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। दोनों की मुलाकात शाहजहांपुर में हुई थी और साहित्य, कविता तथा देशप्रेम के साझा जुनून ने उन्हें एक-दूसरे के करीब ला दिया। बिस्मिल उर्दू में 'रोहिल्ला' तखल्लुस से शायरी लिखते थे और अशफाक भी 'हसरत' नाम से देशभक्ति की कविताएं और गजलें रचते थे। जब वे दोनों साथ मंच पर या बैठकों में होते थे, तो उनकी शायरी युवाओं के दिलों में क्रांति की आग भड़का देती थी। दोनों का एक ही सपना था—भारत माता को विदेशी हुकूमत की बेड़ियों से आजाद कराना।