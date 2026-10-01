Shahjahanpur Double Murder: मंदिर में रहते थे दो साधु, सुबह परिसर में जले मिले शव; जमानत पर छूटे आरोपी से पूछताछ

पुलिस के मुताबिक, गांव के ही रहने वाले और देवस्थान के संरक्षक शिव कुमार ने लिखित तहरीर दी है। इसमें बताया गया कि गांव का सुमित कुछ दिन पहले ही कोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर आया था। वह बीते कुछ दिनों से देवस्थान पर दोनों साधुओं के साथ उठने-बैठने लगा था। गांव वालों ने भी प्रारंभिक तौर पर पुष्टि की है कि उसने कई बार दोनों साधुओं से कहा था कि आप लोग यहां से हट जाइए, अब मैं यहां रहूंगा और मेरा ही एकाधिकार होगा। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया इसी बात को लेकर बीती रात घटना को अंजाम दिया गया।