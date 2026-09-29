राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर जयराम ठाकुर का हमला, बोले- संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश

जयराम ठाकुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की बैठक में तीनों चुनाव आयुक्त मौजूद थे। इसके बाद आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट में पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया गया। उन्होंने दावा किया कि कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र चुनाव आयोग की किसी नीति के खिलाफ असहमति वाले पत्र नहीं थे। उनके मुताबिक, ये पत्र प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के प्रशासनिक कामकाज से जुड़े थे और इनका चुनाव आयोग की नीतियों या चुनावी फैसलों से संबंध नहीं था।