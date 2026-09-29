29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

शिमला

राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर जयराम ठाकुर का हमला, बोले- संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश

Vote Theft Allegations: हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ आरोपों और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।
2 min read
Google source verification

शिमला

image

Imran Ansari

Sep 29, 2026

Rahul Gandhi Vote Chori

राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर जयराम ठाकुर का हमला, फोटो सोर्स- ANI

Jairam Thakur on Rahul Gandhi Vote Chori: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के नेताओं पर संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर की गई टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की ओर से स्पष्टीकरण के बाद इस विवाद का आधार स्पष्ट हो गया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल करने में विफल रहने के बाद कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के नेता निराशा में देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अपने आरोप रखते हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे किसी कक्षा में विषय समझाया जा रहा हो।

चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण का दिया हवाला

जयराम ठाकुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की बैठक में तीनों चुनाव आयुक्त मौजूद थे। इसके बाद आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट में पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया गया। उन्होंने दावा किया कि कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र चुनाव आयोग की किसी नीति के खिलाफ असहमति वाले पत्र नहीं थे। उनके मुताबिक, ये पत्र प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के प्रशासनिक कामकाज से जुड़े थे और इनका चुनाव आयोग की नीतियों या चुनावी फैसलों से संबंध नहीं था।

‘असहमति पत्र होता तो आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनता’

ठाकुर ने कहा कि अगर चुनाव आयोग के किसी सदस्य की ओर से वास्तव में कोई असहमति पत्र दिया गया होता तो वह आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा होता। उन्होंने कहा कि तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में फैसले संस्थागत प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं और मतभेद की स्थिति में बहुमत का फैसला प्रभावी होता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोगों का चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में विश्वास होना जरूरी है।

हिमाचल में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन का भी उठाया मुद्दा

जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग के खिलाफ हुए प्रदर्शनों का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने संवैधानिक पदों पर रहते हुए भी चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जिस चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव कराया, उसी चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई और सत्ता में आने के बाद उसके नेता उसी संस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

राहुल गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की

सवाल-जवाब के दौरान राहुल गांधी के बयानों को लेकर पूछे गए सवाल पर जयराम ठाकुर ने व्यक्तिगत टिप्पणी भी की। उन्होंने राहुल गांधी के व्यवहार को चुनावी हार से उपजी निराशा से जोड़ते हुए उनकी मानसिक स्थिति पर टिप्पणी की। हालांकि, यह जयराम ठाकुर का राजनीतिक आरोप है, न कि कोई स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य।

ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक गतिविधियां करने का अधिकार है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का कोई प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि BJP ऐसे प्रयासों को लेकर अपनी आवाज उठाती रहेगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Sept 2026 07:35 pm

Published on:

29 Sept 2026 07:35 pm

Hindi News / Himachal Pradesh / Shimla / राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर जयराम ठाकुर का हमला, बोले- संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश

बड़ी खबरें

View All

शिमला

हिमाचल प्रदेश

ट्रेंडिंग

ड्रग्स बेचकर करोड़ों की संपत्ति बनाने वालों का अब होगा हिसाब, सीएम सुक्खू बोले- अवैध संपत्ति वापस ली जाएगी

Sukhvinder Singh Sukhu
शिमला

‘झूठे वादे मत कीजिए’, MPLADS फंड के खर्च पर कंगना रनौत ने अधिकारियों को लगाई फटकार

Kangana scolds officials
राष्ट्रीय

उफनते पानी में फंसा बाइक सवार, नवविवाहिता ने दुपट्टा फेंक ऐसे बचाई जान

Viral Video Dupatta Rescue, Chamba Bhattiyat Incident
राष्ट्रीय

Raksha Bandhan Holiday: हिमाचल में अब भाई भी रहेंगे छुट्टी पर, रक्षाबंधन पर पूरे प्रदेश में सरकारी अवकाश

Himachal Pradesh Holiday
शिमला

हिमाचल में IAS, IPS और IFS अफसरों का कैडर घटेगा, CM सुक्खू बोले- एक अफसर कम होने से बचेंगे ₹200 करोड़

Himachal IPS IFS cadre news, Shimla administration news, IAS Cadre Size Himachal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.