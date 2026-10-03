Archery in Asian Games 2026: आर्चरी में दिखा सबसे रोमांचक पल, एक मेडल के लिए आपस में भिड़े दो भारतीय तीरंदाज

India Archery Medal at Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय तीरंदाजों ने अपने बेस्ट प्रदर्शन को दोहराते हुए इतिहास रच दिया। भारत ने जापान में 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 9 मेडल जीते और यह एशियन गेम्स के इतिहास में आर्चरी में भारत का बेस्ट प्रदर्शन है। इस दौरान एक सबसे रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जब कांस्य पदक के मुकाबले में भारत के ही धीरज बोम्मादेवरा और नीरज चौहान आमने-सामने हुए। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन बाद में नीरज ने जीतकर मेडल अपने नाम कर लिया। हालांकि, दोनों के मुकाबले से पहले ही भारत के नाम एक मेडल कंफर्म हो गया था।