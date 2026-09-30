India vs South Korea: दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम, एशियन गेम्स में मेडल पक्का

दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भी भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल चरण में शानदार प्रदर्शन किया था। भारतीय टीम ने पूल चरण में उज्बेकिस्तान को 19-0, इंडोनेशिया को 17-1 और थाईलैंड को 20-1 से हराया था। इसके बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान जापान को 3-1 और सिंगापुर को 7-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। अब भारतीय महिला हॉकी टीम शुक्रवार को फाइनल में चीन का सामना करेगी। भारतीय टीम स्वर्ण पदक जीतकर 44 साल से चले आ रहे सूखे को समाप्त करना चाहेगी।