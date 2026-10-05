श्रीगंगानगर में लाखों की नशीली दवाओं का कारोबार, पुलिस के हत्थे चढ़ा मास्टरमाइंड; ऐसे हुआ खुलासा

श्रीगंगानगर: पुलिस थाना सदर ने प्रतिबंधित नशीली गोलियों और कैप्सूल की सप्लाई के मामले में दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नशे की सप्लाई में प्रयुक्त स्कोडा कार भी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों में पंचवटी कॉलोनी द्वितीय निवासी अश्वनी कालिया और नेहरानगर निवासी इकबाल सिंह शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, अश्वनी कालिया के पास से 10 लाख 30 हजार रुपए नकद मिले, जिनका वह कोई संतोषजनक ब्यौरा नहीं दे सका। इस राशि को धारा 106 बीएनएसएस के तहत जब्त किया गया है।