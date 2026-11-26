पीडीपी प्रमुख ने शेषनाग क्षेत्र में पेड़ों की कटाई, सड़क को चौड़ा करने और JCB जैसी भारी मशीनरी पहुंचाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से इलाके के पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अमरनाथ गुफा के आसपास के धार्मिक और प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह का निर्माण कैसे किया जा सकता है। महबूबा ने शेषनाग की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अहमियत का हवाला देते हुए कहा कि इलाके की पवित्रता और पर्यावरण दोनों की रक्षा जरूरी है।