सुकमा जिला अस्पताल की निशुल्क डायलिसिस सेवा का लाभ अब जिले की सीमाओं से बाहर के मरीज भी उठा रहे हैं। पड़ोसी राज्य ओडिशा के मलकानगिरी जिले से भी किडनी की बीमारी से पीड़ित लोग नियमित उपचार के लिए सुकमा पहुंच रहे हैं। इसका एक उदाहरण मलकानगिरी निवासी पिटू हैं, जो किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। वह नियमित डायलिसिस कराने के लिए सुकमा जिला अस्पताल आते हैं। उनके परिवार के लिए लगातार इलाज का खर्च उठाना काफी मुश्किल हो रहा था। अपने क्षेत्र में पर्याप्त सुविधा नहीं होने और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार के सामने इलाज जारी रखने की चुनौती थी। ऐसे समय में सुकमा जिला अस्पताल की निशुल्क डायलिसिस सुविधा उनके लिए बड़ी मदद साबित हुई।