निशुल्क डायलिसिस सेवा बनी मरीजों का सहारा (Photo Source- Patrika)
Free Dialysis Service: किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए नियमित डायलिसिस कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए हर सप्ताह इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला चिकित्सालय में संचालित निशुल्क डायलिसिस सेवा जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस सुविधा के जरिए पिछले तीन वर्षों में 156 मरीजों को उपचार उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान कुल 5,765 डायलिसिस सत्र सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं।
खास बात यह है कि इस सेवा का लाभ केवल सुकमा जिले के मरीजों को ही नहीं मिल रहा, बल्कि पड़ोसी राज्य ओडिशा के मलकानगिरी जिले से भी मरीज यहां नियमित इलाज कराने पहुंच रहे हैं। निशुल्क डायलिसिस की सुविधा से मरीजों को जहां नियमित उपचार मिल रहा है, वहीं उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम हुआ है। जिला अस्पताल की यह पहल सीमावर्ती क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण सहारा बन रही है।
सुकमा जिला चिकित्सालय में संचालित डायलिसिस इकाई लगातार किडनी के मरीजों को उपचार उपलब्ध करा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान यहां 156 मरीजों का उपचार किया गया है। इस अवधि में कुल 5,765 डायलिसिस सत्र सफलतापूर्वक पूरे किए गए। किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को स्वस्थ जीवन बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है।
यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें मशीन की मदद से खून से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त तरल को बाहर निकाला जाता है। कई मरीजों को लंबे समय तक यह उपचार कराना पड़ता है। ऐसे में निशुल्क सुविधा मिलने से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलती है, जिनके लिए बार-बार इलाज का खर्च उठाना आसान नहीं होता। सुकमा जिला अस्पताल में यह सुविधा लगातार जरूरतमंद मरीजों के काम आ रही है।
सुकमा जिला अस्पताल की निशुल्क डायलिसिस सेवा का लाभ अब जिले की सीमाओं से बाहर के मरीज भी उठा रहे हैं। पड़ोसी राज्य ओडिशा के मलकानगिरी जिले से भी किडनी की बीमारी से पीड़ित लोग नियमित उपचार के लिए सुकमा पहुंच रहे हैं। इसका एक उदाहरण मलकानगिरी निवासी पिटू हैं, जो किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। वह नियमित डायलिसिस कराने के लिए सुकमा जिला अस्पताल आते हैं। उनके परिवार के लिए लगातार इलाज का खर्च उठाना काफी मुश्किल हो रहा था। अपने क्षेत्र में पर्याप्त सुविधा नहीं होने और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार के सामने इलाज जारी रखने की चुनौती थी। ऐसे समय में सुकमा जिला अस्पताल की निशुल्क डायलिसिस सुविधा उनके लिए बड़ी मदद साबित हुई।
पिटू के भाई केशर बताते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह लंबे समय तक डायलिसिस का खर्च उठा सके। किडनी की बीमारी के कारण नियमित उपचार जरूरी था, लेकिन इलाज की लागत परिवार के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। इसके अलावा मलकानगिरी क्षेत्र में समुचित सुविधा नहीं मिलने से परेशानी और बढ़ गई थी। ऐसे में सुकमा जिला अस्पताल में निशुल्क डायलिसिस की जानकारी मिलने के बाद परिवार यहां उपचार के लिए पहुंचा।
केशर के मुताबिक, यहां मुफ्त इलाज मिलने से परिवार को काफी आर्थिक राहत मिली है। अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का व्यवहार भी सहयोगात्मक है। बेहतर उपचार व्यवस्था के कारण उनके भाई का नियमित इलाज जारी है। परिवार के लिए यह सुविधा केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि मुश्किल समय में उम्मीद का सहारा भी बनी है। नियमित उपचार मिल पाने से परिवार को आगे की जिंदगी को लेकर भरोसा मिला है।
सुकमा जिला अस्पताल की डायलिसिस इकाई की खास बात यह है कि इसका लाभ सीमावर्ती क्षेत्रों के मरीजों को भी मिल रहा है। भौगोलिक दूरी और आर्थिक परेशानी के कारण कई बार गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता। ऐसे में सरकारी अस्पताल में निशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होना जरूरतमंद परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सुकमा के अलावा पड़ोसी राज्य ओडिशा के मलकानगिरी से मरीजों का यहां पहुंचना इस सुविधा की उपयोगिता को दर्शाता है। इससे मरीजों को नियमित उपचार का विकल्प मिल रहा है और परिवारों को निजी अस्पतालों में इलाज पर होने वाले खर्च की चिंता से भी राहत मिल रही है।
पिछले तीन वर्षों में 5,765 डायलिसिस सत्रों का सफल संचालन जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को दर्शाता है। किडनी की बीमारी में नियमित उपचार बेहद जरूरी होता है। यदि मरीज को समय पर डायलिसिस नहीं मिल पाए तो उसकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए जिला अस्पताल में उपलब्ध यह सुविधा मरीजों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को अपने आसपास सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी सुविधा मिलने से उपचार जारी रखने में मदद मिलती है। सुकमा जिला चिकित्सालय की यह पहल बताती है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से आर्थिक रूप से कमजोर और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को कितना बड़ा लाभ मिल सकता है।
किडनी की बीमारी का इलाज लंबे समय तक चल सकता है। ऐसे में मरीज के साथ-साथ पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक चुनौतियों से गुजरता है। नियमित डायलिसिस के लिए बार-बार अस्पताल जाना पड़ता है और इलाज में लगातार खर्च भी होता है। सुकमा जिला अस्पताल में निशुल्क डायलिसिस की सुविधा ने ऐसे ही परिवारों की मुश्किलें कम करने में मदद की है। तीन वर्षों में 156 मरीजों को उपचार और 5,765 डायलिसिस सत्रों का सफल संचालन इस सेवा की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
वहीं, ओडिशा के मलकानगिरी से आने वाले पिटू जैसे मरीजों के लिए यह सुविधा उम्मीद की नई किरण बनी हुई है। आर्थिक परेशानी के बावजूद अब उनका नियमित उपचार जारी रह पा रहा है। इस तरह सुकमा जिला अस्पताल की निशुल्क डायलिसिस सेवा जिले के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों के मरीजों को भी राहत पहुंचा रही है।
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