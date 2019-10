शराब पर राजनीतिक बयानबाजी के बाद सख्त हुई पुलिस

- सूरत में पुलिस की दस टीमों ने भट्टियों और बिक्री के अड्डों पर मारे छापे, सौ से अधिक मामले दर्ज किए, ९५ गिरफ्तार - Police becomes tough after political rhetoric on alcohol - Ten police teams raid furnaces and sales bases in Surat, over a hundred cases registered, 95 arrested - शराब पर राजनीतिक बयानबाजी के बाद सख्त हुई पुलिस