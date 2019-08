हार्ड कौर ने अमित शाह और नरेन्द्र मोदी को दी धमकी, 15 अगस्त को समर्थकों संग देंगी नापाक योजना को अंजाम

मुंबई। रैपर और सिंगर हार्ड कौर ( Hard Kaur ) ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार एक वीडियो में वह देश के गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) और पीएम नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi ) को ललकारती नजर आ रही हैं। इस वायरल वीडियो ( viral video ) में वह खालिस्तान समर्थकों के साथ भारत सरकार को धमका रही हैं।

हार्ड कौर के इस वायरल वीडियो में हार्ड कौर ने अमित शाह और नरेन्द्र मोदी को आमने-सामने आकर लड़ने की धमकी दी है। सिंगर ने आरोप लगाया है कि उन्हें, उनके परिवार वालों और दोस्तों को धमकियां दी जा रही हैं। भारत में ही नहीं बल्कि विदेश आने पर भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है।

हार्ड कौर ने वीडियो में खालिस्तान का समर्थन भी किया है। समर्थकों की आवाज में आवाज मिलाते हुए सिंगर ने देश के स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की जगह खालिस्तान को झंड़ा फहराने की बात कही है। उनके साथ मौजूद समर्थकों को 15 देशों में खालिस्तानी झंड़ा फहराने की बात कहते देखा जा सकता है। वीडियो देखकर लगता है कि हार्ड कौर ने भी इस संगठन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है।

So #HardKaur joined Pakistan ISI backed khalistan , I hope #Bollywood is seeing this and won't let her come to #India #IndiaRejectPropaganda pic.twitter.com/SfPEPEMZOg