छतर मंजिल लखनऊ का एक ऐतिहासिक भवन है। इसके निर्माण का प्रारंभ नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने किया था और उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी नवाब नासिरुद्दीन हैदर ने इसको पूरा करवाया। इस इमारत का मुख्य कक्ष दुमंज़िली ऊंचाई का है और उसके ऊपर एक विशाल सुनहरी छतरी है जो दूर से देखी जा सकती है। इस छतरी के कारण ही इस भवन का नाम छतर मंज़िल पड़ा है। आजकल इसमें केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का कार्यालय है।

निर्माण

लखनऊ में बारा छतर मंज़िल (महल) और फरहत बख्श, दक्षिण शेफर्ड एंड रॉबर्टन सन् 1862 ई. में नवाब गाजी उदीन हैदर के आदेश द्वारा बनाया गया था। छत्तर मंजिल गोमती नदी के तट पर बने हैं। मंजिल में एक बड़ा छतर मंज़िल और छोटी छत्तर मंज़िल भी शामिल है। इन दोनों इमारतों में भारत-यूरोपीय-नवाबी स्थापत्य शैली का उदाहरण था। भले ही बरसी छतरर मंज़िल को इन वर्षों में बदल दिया गया है। महलों का नाम अष्टकोणीय मंडप पर चुट्रीस (छाता के आकार का गुंबद) के नाम पर रखा गया था, जो भवनों के मुकुट का प्रतीक था।

यह पैलेस कई मालिकों के माध्यम से अवध सादत अली खान और वाजिद अली शाह और ब्रिटिशों के नवाबों सहित चलाया गया है और इसके निर्माण के बाद से बदलाव 1780 के दशक में शुरू हुआ था।

यह अवध के शासकों और उनकी पत्नियों के लिए एक महल के रूप में काम किया बाद में 1857 के विद्रोह के दौरान यह इमारत भारतीय क्रांतिकारियों का गढ़ बन गई।

1857 के युद्ध के दौरान इसका एक हिस्सा ब्रिटिश द्वारा नष्ट कर दिया गया था।

1857 के युद्ध के बाद सरकार ने एक इमारत को अमेरीकी एनजीओ को आवंटित कर दिया था जिसने इसे 1947 तक मनोरंजन उद्देश्यों के लिए एक क्लब के रूप में इस्तेमाल किया था, छतरंज मंजिल को संयुक्त सेवा क्लब के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

यह इमारत 1950 से केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान के रूप में इस्तेमाल की गई लेकिन अब इसे सीडीआरआई द्वारा खाली कर दिया गया है।

दिसंबर 2013 में दो दिन वाजिद अली शाह महोत्सव का आयोजन फिल्म निर्माता मुज़फ़्फ़र अली की रुमी फाउंडेशन ने छतर मंज़िल में आयोजित किया था जिसमें औध के नवाब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी।

और पढ़ें