ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत की कानपुर, और उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम के घर में स्थित एक 33,000 क्षमता वाली फ्लडलाइट बहुउद्देश्यीय स्टेडियम है।



स्टेडियम खेल विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश में यह एकमात्र अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जिसने नियमित रूप से टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी की है। स्टेडियम ने भारतीय टीम द्वारा खेला गया 500 वां टेस्ट की मेजबानी की। यह 2016 में 19 व 21 मई को 2 विवो आईपीएल मैचों का आयोजन किया था।



यह दुनिया में सबसे बड़ा शारीरिक रूप से काम कर स्कोरबोर्ड है स्टेडियम गंगा नदी के पास स्थित है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। स्टेडियम का नाम ब्रिटिश महिला मैडम ग्रीन के नाम पर रखा गया था जो घुड़सवारी के लिए यहां आए थे। स्टेडियम को 'बिलियर्ड टेबल' नाम से जाना जाता है। स्टेडियम को क्रिकेट के कोच और बॉब वूल्मर की याद में 'वूल्मर टरफ' भी कहा जाता है जो स्टेडियम के सामने मैकरोबर्ट अस्पताल में पैदा हुआ था।



इतिहास

ग्रीन पार्क स्टेडियम का नाम मैडम ग्रीन के नाम पर है, जो सन 1940 के दशक में हॉर्स राइडिंग का अभ्यास करते थे। यह गंगा नदी के किनारे के पास कानपुर शहर के उत्तर-पूर्व भाग में स्थित सिविल लाइन्स क्षेत्र में स्थित है, जो स्टेडियम के पीछे बहती है। यह भारत का एकमात्र स्टेडियम है जहां छात्र गैलरी उपलब्ध है। ग्रीन पार्क में दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युअल रूप से संचालित स्कोरबोर्ड है। इसके अलावा इसमें वीडियो स्क्रीन भी है जो अंतरराष्ट्रीय मैचों के दौरान उपयोग की जाती हैं।



दिसंबर 1959 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पहला टेस्ट मैच ग्रीन पार्क मैदान पर था।



1948 - 49 में सुभाष गुप्ते ने 102 रनों की पारी में नौ वेस्ट इंडीज की पारी खेली थी।



सुभाष गुप्ते ने 1958 में वेस्ट्स हॉल के 10 विकेटों और बाद में भारत के 1983 में वर्ल्ड कप उफोरिया को माल्कॉम मार्शल की भयावह गेंदबाजी से कम कर दिया था।

और पढ़ें