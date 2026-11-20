ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। इस यूनिवर्सिटी का नाम अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना 2010 में की गयी थी। इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति राज्यपाल राम नाईक है और कुलपति प्रोफेसर माहरूख मिर्जा हैं। यहां उर्दू, अरबी, पारसी, अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, हिस्ट्री, अर्थशास्त्र, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, कम्पयूटर एप्लीकेशन, बिजनस एडमिनिस्ट्रेशन और पत्रकारिता एवं जन संचार के कोर्स पढ़ाए जाते हैं।