कांग्रेस के प्रमुख युवा नेताओं में एक नवीन जिंदल का जन्‍म 9 मार्च 1970 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। वे हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्‍व करते हैं।



दिल्‍ली यूनिवर्सिटी से स्‍नातक करने के बाद नवीन ने अमेरिका की टेक्‍सास यूनिवर्सिटी से प्रबंधन में स्‍नातकोत्‍तर किया है।



2004 में वे लोकसभा के सदस्‍य निर्वाचित हुए। 5 अगस्‍त 2004 को उन्‍हें गृह मामलों की समिति का सदस्‍य बनाया गया। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में वे दूसरी बार निर्वाचित हुए। इस कार्यकाल में 31 अगस्‍त 2009 को उन्‍हें गृह मामलों की समिति और रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति का सदस्‍य बनाया गया।

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