पक्षालिका सिंह

विवरण

पक्षालिका सिंह आगरा की बाह विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। पक्षालिका सिंह राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह की पत्नी हैं। पक्षालिका सिंह ने सन् 1981 में वूमेंस कॉलेज मद्रास से बीए की पढ़ाई की। पक्षालिका सिंह 2017 के चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुईं, इससे पहले वह समाजवादी पार्टी में थीं। पक्ष‍ालिका साल 2012 में सपा की टिकट पर खेरागढ़ से चुनाव हार गई थीं। उन्‍होंने 2014 का लोकसभा चुनाव भी सपा की टिकट पर लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाई थीं। 2017 में पहली बार वह भाजपा की टिकट पर जीत कर विधानसभा पहुंचीं।

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