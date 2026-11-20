सकट चौथ एक शुभ दिन है जो गणेश को समर्पित है। इसे गणेश चौथ भी कहते हैं। यह दिन हिंदू कैलेंडर के प्रत्येक चंद्र माहौल में कृष्ण पक्ष के चौथे दिन (अंधेरे चंद्र चरण या विसर्जन चरण) पर मनाया जाता है। अगर यह मंगलवार को चतुर्थी पड़ती है तो इसे अंकाराकी शंकार्थी चतुर्थी कहा जाता है। अंगारकी सकट चतुर्थी को सभी संकल्पना चतुर्थी दिनों में ही महत्वपूर्ण माना जाता है।



इस दिन, भक्तों ने सख्त उपवास का पालन किया। गणेश से प्रार्थना करने से पहले चंद्रमा के दर्शन / शुभ दर्शन के बाद वे रात में उपवास तोड़ देते हैं। अंगारकी चतुर्थी (संस्कृत में अंगारक का मतलब लाल कोयला जलाने वाला लाल है और मंगल ग्रह को संदर्भित करता है, जिसे मंगलवार को नाम दिया गया है) भक्तों का मानना है कि अगर वे इस दिन प्रार्थना करते हैं तो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। माना जाता है कि यह तेजी से समस्याओं को कम करने के रूप में गणेश सभी बाधाओं और बुद्धि के सर्वोच्च स्वामी को हटाने का प्रतीक है। चांदनी से पहले गणपति अथर्वशेषा को भगवान गणेश के आशीर्वाद का आह्वान करने के लिए कही गई है।



यह माना जाता है कि गणेश पृथ्वी पर अपने सभी भक्तों के लिए इस दिन उपस्थित होने का आशीर्वाद देते हैं। शिव ने अपने पुत्र गणेश को विष्णु, लक्ष्मी, शिव और पार्वती को छोड़कर सभी देवताओं से बेहतर घोषित कर दिया। गणेश को बौद्धिकता, समृद्धि और अच्छे भाग्य के देवता के रूप में व्यापक रूप से पूजा की जाती है और पारंपरिक रूप से किसी भी नए उद्यम की शुरुआत में या यात्रा की शुरुआत में लागू होता है।

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