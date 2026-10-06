उदयपुर : बवालःसड़क पर गिरी महिला को कुचला, गुस्साई भीड़ ने ट्रक फूंका… खलासी से मॉबलिंचिग का प्रयास

उदयपुर.सवीना थाना क्षेत्र में तीतरड़ी-गुप्तेश्वर रोड पर सोमवार सुबह हुए हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। स्कूटी बेकाबू होकर गिरने के बाद महिला ट्रक के पिछले पहिए की नीचे आ गई थी। हादसे के बाद हालात बेकाबू हो गए। आक्रोशित लोगों ने ट्रक के केबिन में आग लगा दी। खलासी को भीड़ ने घेर लिया और पीटने लगे। जान बचाने के लिए खलासी पास के मकान में घुस गया, लेकिन भीड़ ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर खींच लिया। पुलिस ने मशक्कत के बाद खलासी को भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया।