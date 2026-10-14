काशी विश्वनाथ के शिखर से सोना गायब! शिकायत के बाद पीएमओ ने लिया संज्ञान, जिला प्रशासन बोला- कराएंगे मरम्मत

नित्यानंद ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पूरे विश्व के हिंदू समाज के लिए एक बड़ा आस्था का केंद्र है। उन्होंने मांग की है कि यदि स्वर्ण प्लेट का हिस्सा टूटा है और संरक्षित किया गया है तो उसे तुरंत ही लगाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर में पूर्व में भी स्वर्ण चोरी की घटनाएं हो चुकी है। इसलिए उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि कोई अनहोनी ना हो। नित्यानंद ने बताया कि हो सकता है कि मंदिर में बंदर घूमते रहते हैं, उन्होंने सोना तोड़ लिया हो और कहीं फेंक दिया हो। ऐसे में वहां तैनात जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह टूटे ही हुए हिस्से को उठाकर संरक्षित रखें।